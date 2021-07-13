Как говорится в докладе Fitch, пандемия привела к тому, что страховой рынок вообще перестает предлагать покрытие убытков, вызванных инфекционными заболеваниями.

Решение Японии запретить зрителям посещать соревнования Олимпийских игр в Токио, вероятно, обойдется мировому сектору перестрахования в $300-$400 млн из-за выплат за билеты и убытки сектора гостеприимства.

По данным Fitch Ratings, это составляет всего 10–15% от суммы выплат, с которой перестраховщики столкнулись бы, если бы Олимпиада была вовсе отменена.

Общая сумма страхового покрытия Олимпиады составит около $2,5 млрд, включая $1,4 млрд, взятых Международным олимпийским комитетом (МОК) и Токийским оргкомитетом, $800 млн - вещательными компаниями и $300 млн - другими сторонами, такими как спортивные команды, спонсоры и представительства.

Ожидается, что большую часть этих затрат перестраховщики возьмут на себя, учитывая, что риски высокой степени риска обычно перестраховываются.

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При этом отмена Олимпиады привела бы к самым крупным застрахованным убыткам, что усугубило бы давление на доходы перестраховщиков от пандемии и дефицита резервов от несчастных случаев в США, а также после нескольких лет высоких убытков от стихийных бедствий, считают аналитики.

МОК оформил около $800 млн на страховку на случай отмены мероприятия с дополнительным покрытием, приобретенным местным организационным комитетом, и анализ Bloomberg Intelligence ранее предполагал, что страховые расходы на отмену будут составлять от $2 млрд до $3 млрд.

Как говорится в докладе Fitch, пандемия привела к тому, что страховой рынок вообще перестает предлагать покрытие убытков, вызванных инфекционными заболеваниями, хотя покрытие для отмены событий по другим причинам по-прежнему доступно, передает forinsurer.

В частности, обновленные страховые полисы для отмены событий теперь исключают покрытие убытков из-за инфекционных заболеваний, что должно защитить страховщиков и перестраховщиков от убытков в результате дальнейших ограничений для борьбы с пандемией коронавируса или будущими пандемиями.

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Автор: Ирина Погорелая