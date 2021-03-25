Наибольшее количество профессиональных заболеваний зарегистрировано в Днепропетровской и Донецкой областях.

В прошлом году Фондом социального страхования (ФСС) зарегистрировано 2 220 профессиональных заболеваний, на которые составлены акты по форме П-4. Количество установленных профзаболеваний среди украинских работников сократилось на 7,9% по сравнению с 2019 годом.

Читайте такжеВ Украине увеличены ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производствеОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, наибольшее количество профессиональных заболеваний зарегистрировано в Днепропетровской (41,7%), Донецкой (20,9%) и Львовской областях (16,2%). Количество потерпевших лиц, получивших профзаболевания в этих областях, составляет 78,8% от общего количества пострадавших по Украине.

"В структуре профессиональных заболеваний больше всего диагнозов, связанных с болезнями органов дыхания - 39,6% от общего количества диагнозов. Заболевания опорно-двигательного аппарата составляют 27,5%, болезни слуха – 24,8%, вибрационная болезнь – 5%", - отметили в Фонде.

В сообщении указывается, что основными причинами наступления профзаболеваний является несовершенство технологического процесса (33,1% от установленных профзаболеваний), неиспользование средств индивидуальной защиты (10,8%) и несовершенство механизмов и рабочего инструмента (10%).

В случае диагностирования профзаболевания и соответствующего заключения МСЭК Фонд финансирует застрахованным лицам ежемесячные страховые выплаты в случае частичной или полной потери трудоспособности; пособие в связи с временной потерей трудоспособности; единовременное пособие в случае стойкой потери трудоспособности или смерти потерпевшего.

В ФСС подчеркнули, что пострадавшие на производстве имеют право на: лечение за счет средств Фонда в учреждении здравоохранения, учитывая оперативные вмешательства; обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на протяжении всего периода до восстановления трудоспособности; дальнейшую медицинскую реабилитацию; санаторно-курортное лечение.

В Фонде обратили внимание, что случаи заболевания работников учреждений здравоохранения COVID-19 вследствие выполнения должностных обязанностей не входят в сводные данные по профессиональным заболеваниям, поскольку являются острыми профессиональными заболеваниями, то есть считаются несчастными случаями на производстве и включаются в соответствующую аналитическую информацию.

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Автор: Ирина Погорелая