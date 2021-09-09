В Украине введут обязательное страхование для предприятий высокой степени риска, а остальные смогут заключить такой договор по желанию.

Кабинет Министров одобрил проект закона "Об экологическом страховании", разработанный Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов на выполнение указа президента Украины.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Главная цель документа - создать новые действенные финансовые механизмы для возмещения вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью, имуществу граждан, а также способствовать модернизации предприятий-загрязнителей.

Отмечается, что введение таких инструментов страхования является стандартной мировой практикой. Так, в Евросоюзе страхование экологических рисков предусмотрено Директивой ЕС 2004/35 "Об экологической ответственности за предупреждение и ликвидацию последствий нанесенного окружающей среде вреда".

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"В Украине обязательным страхование будет для предприятий высокой степени риска. Остальные смогут заключить такой договор по желанию. Для нас главное, чтобы все пострадавшие от загрязнения окружающей среды могли получить финансовое возмещение, а не только от аварийных ситуаций", - сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Заключение договоров страхования будут осуществлять страховые компании, которые будут членами Бюро экологического страхования с распределением каждого договора между всеми членами такого объединения, что сделает невозможным заключение "фейковых" договоров. При этом, дополнительным преимуществом будет возможность избежать или максимально снизить уровень перестрахования экологических рисков за границу, что позволит оставить уплаченные за страхование средства в экономике Украины.

Как отмечается в сообщении, уплата страхового возмещения за причиненный вред будет осуществляться не только при наличии договора страхования, но и при его отсутствии. Для этого предусмотрено формирование членами Бюро экологического страхования резервных фондов.

Законопроект предусматривает содействие эко-модернизации предприятий. Размер страхового платежа будет зависеть от того, насколько предприятие фактически соответствует природоохранным требованиям. Законопослушные и модернизированные предприятия будут меньше платить по договору страхования. Поэтому каждый будет заинтересован уменьшать риски от вреда окружающей среде.

Также документ предусматривает дополнительный финансовый стимул для предприятий, которые не будут иметь нарушений и страховых случаев по крайней мере в течение трех лет: возврат части уплаченных им средств по договорам страхования на превентивные меры и меры по модернизации производства и соблюдения природоохранного законодательства.

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Автор: Инна Андалицкая