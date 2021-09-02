Двум медикам выплатили страховки по инвалидности после заболевания коронавирусом \ фото REUTERS

Фонд социального страхования (ФСС) профинансировал единовременные страховые выплаты для двух медицинских работников, которым была установлена группа инвалидности вследствие острого профессионального заболевания COVID-19, на общую сумму 1,48 млн грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, помощь в размере 794 тыс. 500 грн выплачена заведующему приемным отделением из Запорожской области. Медику установлена II группа инвалидности.

Помощь в размере 681 тыс. грн профинансирована для врача ортопеда-травматолога из Одесской области. Медику установлена III группа инвалидности.

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В ФСС отметили, что помощи перечислены за средства госбюджета в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней".

В целом по состоянию на сегодня ФСС профинансировал 23 единовременные страховые выплаты за средства государственного бюджета для медицинских работников, которым установлена инвалидность, наступившая вследствие острого профзаболевания COVID-19.

В Фонде напомнили, что размер указанного единовременного пособия зависит от установленной группы инвалидности и составляет:

• для лиц I группы инвалидности – 400-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

• II группы инвалидности – 350-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

• III группы инвалидности – 300-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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Автор: Ирина Погорелая