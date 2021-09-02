В общем ФСС профинансировал 23 единовременные страховые выплаты за средства госбюджета для медработников, которым установлена инвалидность, наступившая вследствие заболевания коронавирусом.

Фонд социального страхования (ФСС) профинансировал единовременные страховые выплаты для двух медицинских работников, которым была установлена группа инвалидности вследствие острого профессионального заболевания COVID-19, на общую сумму 1,48 млн грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, помощь в размере 794 тыс. 500 грн выплачена заведующему приемным отделением из Запорожской области. Медику установлена II группа инвалидности.

Помощь в размере 681 тыс. грн профинансирована для врача ортопеда-травматолога из Одесской области. Медику установлена III группа инвалидности.

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В ФСС отметили, что помощи перечислены за средства госбюджета в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней".

В целом по состоянию на сегодня ФСС профинансировал 23 единовременные страховые выплаты за средства государственного бюджета для медицинских работников, которым установлена инвалидность, наступившая вследствие острого профзаболевания COVID-19.

В Фонде напомнили, что размер указанного единовременного пособия зависит от установленной группы инвалидности и составляет:

• для лиц I группы инвалидности – 400-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

• II группы инвалидности – 350-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

• III группы инвалидности – 300-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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Автор: Ирина Погорелая