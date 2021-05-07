После исключения из Реестра компании окончательно потеряли статус финансового учреждения.

Национальный банк Украины (НБУ) исключил из Государственного реестра финансовых учреждений четыре страховые компании.

Читайте такжеНацбанк из-за нарушений приостановил действие лицензий ряда страховщиковКомитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 30 апреля 2021 года в связи с отсутствием лицензий исключил из реестра СК "ВАРТА", "Доверие и Гарантия", "Стар-Полис", и "Индустриальная", передает forinsurer.com ссылкой на НБУ.

Согласно сообщению их лицензии были аннулированы в марте-апреле 2021 года в добровольном порядке. СК "Доверие и Гарантия ", "Стар-Полис и "Индустриальная" не имели невыполненных (просроченных) обязательств перед страхователями, а СК "ВАРТА" не представила в Нацбанк отчетность за первый квартал 2021 года.

После исключения из Реестра вышеупомянутые компании окончательно потеряли статус финансового учреждения.

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Автор: Ирина Погорелая