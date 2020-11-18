Пожизненные выплаты назначил Фонд социального страхования шести медикам, которые после коронавируса получили инвалидность и потеряли работоспособность.
Читайте такжеФонд соцстрахования профинансировал почти 800 миллионов гривень страховых выплат за сентябрьВыплаты будут осуществляться ежемесячно до полного восстановления здоровья или в течение всей жизни, сообщает пресс-служба Фонда.
"Инфицирование медицинского или другого работника коронавирусом COVID-19, которое наступило в результате выполнения должностных обязанностей, является острым профессиональным заболеванием и предусматривает страховые выплаты и социальные гарантии от государства и Фонда социального страхования Украины", — говорится в сообщении.
В Фонде уточняют, что выплаты для каждого медика определены индивидуально в зависимости от степени нетрудоспособности и среднего дохода. Общая сумма страховых выплат составляет 46 000 245 грн.
Всего на данный момент Фонд соцстраха назначил ежемесячные страховые выплаты для медицинских работников, имеющих установленную группу инвалидности:
врача-анестезиолога из Одесской области, которому присвоена II группа инвалидности;
врача-кардиолога из Ивано-Франковской области, которому присвоена II группа инвалидности;
врача общей практики семейной медицины из Волынской области, которому присвоена III группа инвалидности;
заведующего приемного отделения — врача-хирурга из Киева, которому присвоена III группа инвалидности.
Также Фонд назначил ежемесячные выплаты из-за коронавируса для двух медиков, у которых есть стойкая утрата трудоспособности:
старшего фельдшера — лаборанта клинико-диагностической лаборатории из Ивано-Франковской области, которому определили 25% стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
врача-терапевта из Полтавской области, которому определили 10% стойкой утраты профессиональной трудоспособности.
Новости по теме
- Фонд соцстрахования компенсировал заработок больным COVID-19 медикам на 3,2 миллиона гривень
- Рада приняла закон о расширении ряда выплат Фонда соцстрахования
- В Офисе президента назвали области, которые застраховали до 70% врачей
- В Фонде соцстрахования заявили, что треть несчастных случаев на производствах в этом году связаны с коронавирусом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram