Выплаты будут получать шесть медиков.

Пожизненные выплаты назначил Фонд социального страхования шести медикам, которые после коронавируса получили инвалидность и потеряли работоспособность.

Читайте такжеФонд соцстрахования профинансировал почти 800 миллионов гривень страховых выплат за сентябрьВыплаты будут осуществляться ежемесячно до полного восстановления здоровья или в течение всей жизни, сообщает пресс-служба Фонда.

"Инфицирование медицинского или другого работника коронавирусом COVID-19, которое наступило в результате выполнения должностных обязанностей, является острым профессиональным заболеванием и предусматривает страховые выплаты и социальные гарантии от государства и Фонда социального страхования Украины", — говорится в сообщении.

В Фонде уточняют, что выплаты для каждого медика определены индивидуально в зависимости от степени нетрудоспособности и среднего дохода. Общая сумма страховых выплат составляет 46 000 245 грн.

Всего на данный момент Фонд соцстраха назначил ежемесячные страховые выплаты для медицинских работников, имеющих установленную группу инвалидности:

врача-анестезиолога из Одесской области, которому присвоена II группа инвалидности;

врача-кардиолога из Ивано-Франковской области, которому присвоена II группа инвалидности;

врача общей практики семейной медицины из Волынской области, которому присвоена III группа инвалидности;

заведующего приемного отделения — врача-хирурга из Киева, которому присвоена III группа инвалидности.

Также Фонд назначил ежемесячные выплаты из-за коронавируса для двух медиков, у которых есть стойкая утрата трудоспособности:

старшего фельдшера — лаборанта клинико-диагностической лаборатории из Ивано-Франковской области, которому определили 25% стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

врача-терапевта из Полтавской области, которому определили 10% стойкой утраты профессиональной трудоспособности.

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Автор: УНИАН