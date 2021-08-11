4,6 млн граждан не смогли бы справиться с коммунальными платежами без помощи государства.

Министерство финансов Украины опубликовало информацию о бюджетных расходах на социальную защиту по 2020 год. Согласно данным, 4,6 млн украинцев, или каждый десятый гражданин, не имеет возможности самостоятельно оплатить коммунальные услуги без субсидии.

Об этом Министерство сообщило на своем официальном сайте.

"Анализ показал, что, в частности, в 2020 году 4,6 млн человек получили льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и на приобретение твердого топлива и сжиженного газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вышеупомянутые цели было направлено более 36 млрд гривень средств государственного бюджета.

Читайте такжеСмерть от COVID-19: семьям девяти умерших медиков выплатили страховкуКак сообщал УНИАН, в апреле 2021 года Кабинет министров ужесточил требования при назначении жилищных субсидий. Так, теперь желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев, начиная с мая.

Кроме этого стало известно, что будет с выплатами субсидий после начала отопительного сезона.

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Автор: Богдан Слуцкий