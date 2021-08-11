На выплату субсидий в 2021 году заложили более 35 млрд грн.

В госбюджете Украины заканчиваются средства, предназначенные на выплаты субсидий населению, однако до ноября этих средств достаточно.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Как говорится в сюжете, на выплату субсидий в 2021 году заложили более 35 млрд грн. Из них по состоянию на начало августа фактически направлено 31,4 млрд грн - это 88,5% от годового плана.

"Как только парламент заработает, будет соответствующее решение. Но до ноября действующих назначений достаточно. Сейчас этих средств достаточно для завершения неотопительного периода текущего года ", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Кому могут отказать в субсидии:

украинцам, у которых на депозите более 100 000 гривен,

владельцам автомобиля до пяти лет,

тем, кто покупал валюту на сумму более 50 000 гривен.

Сколько будут платить до отопительного сезона:

средний размер субсидии до наступления отопительного сезона будет составлять 290 гривень;

с наступлением отопительного периода сумма субсидий будет пересчитана автоматически.

Как отметили в Минсоцполитики, тем, кто прошел проверку субсидии будут начислены автоматически, однако около 15% получателей должны будут повторно подать документы.

Кому придется переоформить документы:

тем, кто получает помощь на оплату коммуналки не по месту регистрации;

тем, кто имеет членов семьи, проживающих не по месту регистрации;

тем, кто живет в съемном жилье,

Субсидии в Украине: что необходимо знать

По состоянию на 23 февраля 2021 года льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг пользовались 1,8 млн украинцев, а размер льгот составлял от 25% до 100% стоимости.

В марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.

В марте 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.

В апреле 2021 года Кабинет министров ужесточил требования при назначении жилищных субсидий.

20 апреля 2021 года в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять субсидиантов с 1 мая.

14 мая 2021 года в Минсоцполитики сообщили, что в связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев.

С мая 2021 года все субсидии выплачиваются гражданам исключительно в наличной форме.

По состоянию на 7 июля 2021 года в Украине начались задержки с выплатами субсидий.

4 августа 2021 года в Минсоцполитики сообщили о том, что правительство Украины продлит действие специальных социальных нормативов при расчете субсидий для регионов, которые после 1 октября окажутся в "красной" зоне.

Автор: Елена Коваленко