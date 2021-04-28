Подать заяви можно будет в течение пяти месяцев.

Украинцы, которые получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, должны с мая по октябрь подать новую заявку на её получение.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Начиная с мая, получатели субсидии должны будут подать новую заявку на её получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или почтой", - сказал он.

Как отметил Шмыгаль, сейчас 92% украинцев, получающих субсидии, получают ее в денежной наличной форме. С мая все 100% украинцев будут получать субсидию живыми деньгами.

Что изменится

Как отметил Шмыгаль в Telegram, вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидия назначаться не будет.

Если кто-то на депозитном счете в банке держит больше 100 000 гривен, покупает новую машину или валюту единовременно на сумму более 50 000 гривен - им субсидию не назначат.

"Для большинства получателей субсидий ничего не изменится. Новые правила - это о справедливости. Когда государство увеличивает и платит помощь именно тем, кто в этом нуждается. Такая политика касается всех социальных выплат и процесс справедливой верификации - это государственная позиция, которую мы будем поддерживать", - отметил Шмыгаль.

Что этому предшествовало

В марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.

14 апреля 2021 года в Украине ужесточили требования при назначении жилищных субсидий.

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Автор: Дмитрий Шварц