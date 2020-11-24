Карантин в Украине / фото УНИАН, Сергей Чузавков
В Украине на период действия карантина возобновили финансирование уходов, пособий, лекарств, санаторно-курортного и реабилитационного лечения за средства Фонда социального страхования (ФССУ).
Читайте такжеВ Офисе президента назвали области, которые застраховали до 70% врачейКак сообщили в пресс-службе соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Отмечается, что закон вступит в силу со следующего дня после опубликования.
Документом, в частности, устраняется ограничение по финансированию:
- единовременных страховых выплат в случае утраты трудоспособности или смерти потерпевшего на производстве;
- специальных медицинских и постоянных посторонних уходов, бытового обслуживания, в частности, для лиц с инвалидностью;
- лекарств и изделий медицинского назначения для пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью;
- санаторно-курортного лечения пострадавших лиц с инвалидностью;
- реабилитационного лечения работающих после перенесенных заболеваний и травм.
Соответствующий закон Верховная Рада Украины приняла 3 ноября.
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