Общая рыночная капитализация глобального рынка страхования остается устойчивой, достигнув 20-летнего максимума в $694,3 млрд. (+0,5%).
Об этом говорится в отчете AmWINS Group, в котором исследуется состояние рынка во время пандемии COVID-19, сообщает Forinsurer.
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Однако рост цен продолжает ускоряться - на 13,3% во втором квартале по сравнению с 12% в прошлом году.
Как говорится в результатах исследования, COVID-19 привел к массовой неопределенности в отношении страховых возмещений, судебных исков и возможности принятия нового законодательства.
Прогноз
По некоторым оценкам, убытки страховщиков от пандемии по итогам 9 месяцев составят от 40 до 80 млрд. долларов. Кроме этого, на рынок негативно влияют низкие тарифы, сокращение перестраховочных емкостей, рост убытков, социальная инфляция и исторически низкие процентные ставки.
Исследование Standard and Poor's показало, что влияние COVID-19 (как инвестиционные, так и застрахованные убытки) "сожгло" резервы 20 ведущих перестраховщиков на случай серьезной катастрофы с примерно 32 до 14 миллиардов долларов.
Укрепление рынка должно продлиться как минимум на два года, чтобы восстановить сектор и компенсировать убытки предыдущего года и потенциальное негативное влияние COVID-19.
Уже подсчитанные убытки
- В Великобритании страховые компании из-за эпидемии коронавируса выплатят путешественникам по меньшей мере 275 млн. фунтов стерлингов (около 340 млн долларов).
- В марте 2020 года в Лондоне прекратили продажу туристических страховок новым клиентам.
- 15 сентября 2020 года Lloyd's of London подтвердил свой прогноз относительно оценки убытков страховой отрасли от пандемии COVID-19 в $107 млрд.
- 24 сентября 2020 года Высокий суд Лондона прояснил ситуацию с покрытием страховщиками рисков пандемии.
- По состоянию на 5 октября 2020 года коронавирус был признан главным страховым риском 2020 года.
- По состоянию на 28 октября 2020 года убытки страховщиков от COVID-19 превысили $23 миллиарда.
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