Доля рынка, принадлежащая страховщикам спецрисков, увеличилась более чем вдвое.

Общая рыночная капитализация глобального рынка страхования остается устойчивой, достигнув 20-летнего максимума в $694,3 млрд. (+0,5%).

Об этом говорится в отчете AmWINS Group, в котором исследуется состояние рынка во время пандемии COVID-19, сообщает Forinsurer.

Читайте такжеУбытки страховщиков от COVID-19 превысили $23 миллиарда

Однако рост цен продолжает ускоряться - на 13,3% во втором квартале по сравнению с 12% в прошлом году.

Как говорится в результатах исследования, COVID-19 привел к массовой неопределенности в отношении страховых возмещений, судебных исков и возможности принятия нового законодательства.

Прогноз

По некоторым оценкам, убытки страховщиков от пандемии по итогам 9 месяцев составят от 40 до 80 млрд. долларов. Кроме этого, на рынок негативно влияют низкие тарифы, сокращение перестраховочных емкостей, рост убытков, социальная инфляция и исторически низкие процентные ставки.

Исследование Standard and Poor's показало, что влияние COVID-19 (как инвестиционные, так и застрахованные убытки) "сожгло" резервы 20 ведущих перестраховщиков на случай серьезной катастрофы с примерно 32 до 14 миллиардов долларов.

Укрепление рынка должно продлиться как минимум на два года, чтобы восстановить сектор и компенсировать убытки предыдущего года и потенциальное негативное влияние COVID-19.

Уже подсчитанные убытки

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН