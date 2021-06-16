С начала этого года Фонд социального страхования (ФСС) направил 3,4 млн грн на ежемесячные страховые выплаты для работников учреждений здравоохранения, получивших стойкую утрату работоспособности в результате профболезни COVID-19, а также членов семей умерших медицинских работников.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, из них на ежемесячные выплаты для работников учреждений здравоохранения – 0,9 млн грн, для лиц, находившихся на иждивении умерших медицинских работников, – 2,5 млн грн.

"По состоянию на сегодня Фондом осуществляются ежемесячные страховые выплаты для 41 медицинского работника. Также ежемесячные страховые выплаты получают 96 иждивенцев в случае смерти медицинского работника", - отмечается в сообщении.

В ФСС сообщили, что ежемесячная страховая выплата от Фонда для одного медика составляет от 788,98 грн до 22 тыс. 700 грн. Размер такой выплаты зависит от степени утраты трудоспособности и среднего дохода, который потерпевший имел на момент наступления страхового случая.

Читайте такжеВ Украине совершенствуют процедуру выплат медикам с инвалидностью из-за COVID-19Как напомнили в Фонде, работники учреждений здравоохранения, которые вследствие острой профессиональной болезни на COVID-19 получили стойкую потерю трудоспособности, в частности инвалидность, получают от ФСС ежемесячные страховые выплаты. Также указанные выплаты финансируются для лиц, находившихся на иждивении медицинских работников в случае их смерти.

"Такие выплаты ежемесячно финансируются Фондом для медицинского работника в течение всей его жизни или до полного восстановления здоровья. Их размер в объеме 100% компенсирует потерпевшему утраченный заработок согласно установленной МСЭК степени потери трудоспособности", - говорится в сообщении.

Кроме ежемесячных страховых выплат, Фонд профинансировал для указанных лиц единовременные пособия по общеобязательному государственному социальному страхованию и компенсировал медицинским работникам утраченный за время лечения острой профессиональной болезни заработок. Для медицинских работников, которым была установлена инвалидность, или для их семей в случае смерти медика, Фондом также были профинансированы одноразовые страховые выплаты за средства государственного бюджета в соответствии с законом «О защите населения от инфекционных болезней».

Вас также могут заинтересовать новости