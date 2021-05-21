Всего с января по апрель начислены страховые выплаты на более 3 млрд грн \ фото REUTERS

Фонд социального страхования (ФСС) отчитался, что полностью профинансировал страховые выплаты за апрель. Средства перечислены почти для 200 тыс. человек. На это было направлено 893,5 млн грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда. В частности, там сообщили, что средний размер помощи по итогам четырех месяцев 2021 года составил 4 223,14 грн.

В ФСС уточнили, что выплаты пособий осуществляются Фондом в следующем месяце за предыдущий.

"Всего с января по апрель 2021 года Фонд начислил ежемесячные страховые выплаты для потерпевших или членов их семей в случае смерти потерпевших на общую сумму почти 3,39 млрд грн", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Украине более 200 тысяч пострадавших и их семей получили повышенные страховые выплатыВ Фонде сообщили, что ежемесячно пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, в частности в случае профболезни  COVID-19, получают от Фонда соцстрахования страховые выплаты, которые компенсируют потерянный заработок в зависимости от степени стойкой утраты трудоспособности.

Право на такую выплату наступает со дня определения МСЭК стойкой утраты профессиональной трудоспособности. Размер ежемесячной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью утраты трудоспособности и среднемесячной заработной платы пострадавшего перед наступлением страхового случая. При этом, максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не должен превышать 10 размеров прожиточного минимума. Минимальный размер назначенной ежемесячной страховой выплаты пострадавшему в пересчете на 100% потери профессиональной трудоспособности не может быть меньше прожиточного минимума.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая