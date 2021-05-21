Фонд социального страхования (ФСС) отчитался, что полностью профинансировал страховые выплаты за апрель. Средства перечислены почти для 200 тыс. человек. На это было направлено 893,5 млн грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда. В частности, там сообщили, что средний размер помощи по итогам четырех месяцев 2021 года составил 4 223,14 грн.

В ФСС уточнили, что выплаты пособий осуществляются Фондом в следующем месяце за предыдущий.

"Всего с января по апрель 2021 года Фонд начислил ежемесячные страховые выплаты для потерпевших или членов их семей в случае смерти потерпевших на общую сумму почти 3,39 млрд грн", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Украине более 200 тысяч пострадавших и их семей получили повышенные страховые выплатыВ Фонде сообщили, что ежемесячно пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, в частности в случае профболезни COVID-19, получают от Фонда соцстрахования страховые выплаты, которые компенсируют потерянный заработок в зависимости от степени стойкой утраты трудоспособности.

Право на такую выплату наступает со дня определения МСЭК стойкой утраты профессиональной трудоспособности. Размер ежемесячной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью утраты трудоспособности и среднемесячной заработной платы пострадавшего перед наступлением страхового случая. При этом, максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не должен превышать 10 размеров прожиточного минимума. Минимальный размер назначенной ежемесячной страховой выплаты пострадавшему в пересчете на 100% потери профессиональной трудоспособности не может быть меньше прожиточного минимума.

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