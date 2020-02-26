Фонд соцстрахования направил 66 миллионов гривень на финансирование больничных по уходу за больными детьми
За январь 2020 года Фонд социального страхования Украины профинансировал пособие по временной потере трудоспособности по уходу за больным членом семьи, в том числе, за больными детьми до 14 лет, для 28 814 застрахованных лиц. Сумма выплат по данному направлению составила 65,7 миллиона гривен.
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Об этом сообщает Фонд соцстрахования Украины.
Всего в прошлом месяце работающие украинцы ухаживали за больными детьми или членами семьи 224 372 календарных дня. Среднедневной размер пособия от Фонда составил 292,97 гривень.
Указанная помощь финансируется Фондом, начиная с первого дня осуществления ухода за больным членом семьи. Ее размер исчисляется на общих основаниях и составляет от 50% средней заработной платы застрахованного лица (если стаж не превышает 3 лет) и до 100% (если стаж более 8 лет или при наличии льгот).
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины заявил о намерении заключить договор на три года о добровольном медицинском страховании своих 3,5 тысячи сотрудников со страховой компанией "Країна".