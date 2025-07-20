Дело взял под личный контроль генпрокурор Украины. Он пообещал справедливое наказание.

В ночь на воскресенье, 20 июля, в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры совершил наезд на пешехода. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, ДТП произошло на улице Большая Васильковская. Автомобиль, за рулем которого был работник прокуратуры Молочный Андрей Андреевич, совершил наезд на женщину, находившуюся на пешеходной зоне.

"Никто не выше закона. Даже работник прокуратуры... Водитель автомобиля нарушая все нормы закона и морали, сбил женщину и скрылся с места происшествия. Но сейчас он задержан, оказалось, что за рулем был Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела", - отметил Кравченко.

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Генпрокурор уточнил, что Молочный не является прокурором, но он - работник органов прокуратуры, государственный служащий.

"Это шокирует. Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры не индульгенция, это ответственность. Беру это дело под контроль. И, как генеральный прокурор, буду представлять интересы потерпевшей в суде", - отметил он.

Кравченко подчеркнул, что такое поведение - позор для всей системы. "Она должна быть жестко наказана. И я обещаю, так и будет. Право и Закон одни для всех", - добавил он.

Сейчас пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Деталей о ее состоянии Кравченко не сообщил, но опубликовал видео инцидента.

"Лично прошу прощения за этот позорный поступок работника прокуратуры", - добавил генпрокурор.

Другие ДТП в Киеве

Как сообщал УНИАН, в субботу, 19 июля, на улице Саксаганского в столице Mercedes въехал на летнюю террасу кафе, где отдыхали люди. Одна женщина получила серьезные ранения, ее госпитализировали. Водитель отвлеклась и не справилась с управлением.

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