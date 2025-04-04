Полиция квалифицировала произошедшее как теракт, открыто уголовное производство.

В больнице умер депутат и глава Левобережной администрации Днепровского городского совета Юрий Федько после того, как его машина взорвалась.

Об этом сообщила партия "Пропозиция", членом которой и был чиновник.

Отмечается, что во время оказания медицинской помощи депутат Днепровского городского совета от "Пропозиции" Юрий Федько умер в больнице.

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"Полиция квалифицировала произошедшее как теракт, открыто уголовное производство. Правоохранители отрабатывают три версии: преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в государстве, неприязненные отношения потерпевшего с вероятным преступником, профессиональная деятельность", - говорится в сообщении.

Взрыв в Днепре 4 апреля - что известно

Как сообщал УНИАН, утром отдел коммуникации полиции Днепропетровской области заявил, что сегодня около 07:40 к правоохранителям поступило сообщение о взрыве. "Водитель автомобиля - местный чиновник - и его жена получили ранения", - отметили в полиции.

В связи с этим, на место выехал первый заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры.

"Решается вопрос о правовой квалификации. Выясняются все обстоятельства происшествия", - отметили в полиции.

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