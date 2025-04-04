В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Полиция Днепропетровской области выясняет обстоятельства взрыва автомобиля, в результате чего пострадали местный чиновник с женой.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, сообщение о взрыве поступило к правоохранителям сегодня около 07:40. "Водитель автомобиля - местный чиновник - и его жена получили ранения", - сказано в сообщении.

В связи с этим, на место выехал первый заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры.

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"Решается вопрос о правовой квалификации. Выясняются все обстоятельства происшествия", - отметили в полиции.

Взрывы в Киеве

3 апреля в Киеве произошли два взрыва. Один - на рынке "Юность" в Деснянском районе, другой - возле гаражей в Днепровском районе.

В частности, в результате взрыва гранаты в киоске на рынке "Юность" погибли два человека. Взрывотехники главка обнаружили остатки боеприпаса.

Во втором случае, мужчина возле гаражей нашел кусок медной проволоки, на конце которого был привязан предмет, похожий на капсюль от гильзы. Мужчина начал подогревать его зажигалкой, в результате чего произошел взрыв. Обломками мужчине посекло живот.

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