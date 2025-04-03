Сейчас полицейские работают на месте взрыва на столичном рынке "Юность", где устанавливаются обстоятельства происшествия.

На столичном рынке "Юность" произошел взрыв, в результате чего по меньшей мере один человек погиб.

По данным правоохранителей, в Деснянское управление полиции сегодня поступила информация о взрыве на рынке в одноименном районе, после чего на место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики.

"В результате взрыва погибли два человека", - говорится в сообщении полиции.

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Отмечается, что сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте продолжают работать профильные службы.

Через несколько минут Киевская городская госадминистрация уточнила, что взрыв произошел на рынке "Юность", в результате чего один человек погиб, а второй получил ранения. Раненого мужчину госпитализировали.

По предварительной информации, взорвался газовый баллон, добавили в КГГА.

Обновлено в 15:10. В Киевской городской военные администрации сообщили о еще одном взрыве в Киеве сегодня. Он произошел в Днепровском районе.

"Мужчина травмировался в результате взрыва возле гаражей. Предварительно известно, что пострадавший нашел кусок медного провода, на конце которого был привязан предмет, похожий на капсюль от гильзы, который он начал подогревать зажигалкой. В результате взрыва осколками посекло живот", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему оказывается медицинская помощь, без угрозы для жизни.

Относительно взрыва в киоске на рынке "Юность" в Деснянском районе КГВА отмечает, что погибли два человека.

Другие взрывы

Как сообщал УНИАН, в Киеве 19 января произошел взрыв в студии одного из радио. Пострадала женщина 1999 года рождения, ее госпитализировали. Впоследствии полиция сообщила, что взорвался армейский взрыватель, который был в студии в качестве экспоната.

Недавно в пригороде Лондона Хейси произошел взрыв на подстанции. Из-за этого без света остались тысячи людей, а крупнейший британский аэропорт Хитроу остановил работу на целый день.

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