В НАБУ говорят, что фигурант находится в Украине, продолжается его розыск и предотвращение выезда за границу.

На основании постановления детектива НАБУ в розыск объявлен бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, подозреваемый в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей. Об этом сообщили сегодня в Национальном антикоррупционном бюро.

Его и еще 9 участников преступной организации разоблачили 6 февраля 2025 года.

Как сообщил Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос, организатор преступной группы, которая была разоблачена НАБУ и САП в рамках последнего операции "Чистый город", находится в Украине, продолжается его розыск и предотвращение выезда за границу.

Видео дня

"Если говорить о лицах, скрывающихся от следствия. Все слышали о нашей последней операции, которая имеет условное название "Чистый город", и касается разоблачения преступной организации, которая действовала в Киеве, и эта преступная организация присвоила земельные участки многомиллионной стоимости. Сейчас мы принимаем меры по розыску этого лица, руководителя преступной организации. По нашей информации, это лицо пытается сейчас найти путь для того, чтобы покинуть территорию Украины", - подчеркнул он.

Директор НАБУ подчеркнул, что сейчас продолжается поисковая операция, к которой привлечены значительные силы, в том числе работники СБУ, Нацполиции, ориентированный личный состав Пограничной службы.

"Я очень надеюсь, что вся правоохранительная система сработает на то, чтобы этот человек не смог покинуть территорию Украины, и смог предстать перед судом", - добавил Кривонос.

Операция "Чистый город" и Комарницкий

6 февраля в пабликах распространилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками к бывшему депутату Киевсовета времен Черновецкого, одиозному киевскому бизнесмену Денису Комарницкому, которого называют "смотрящим" за Киевом.

В тот же день в НАБУ официально сообщили, что проводится масштабная операция "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете.

Отмечалось, что в ходе операции "Чистый город" разоблачена и прекращена деятельность преступной организации во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета. Одно из ключевых направлений деятельности - завладение ценной столичной землей под застройку и взятие под полный контроль процедуры принятия местными властями решений о предоставлении прав на землю. В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 7 участников преступной организации. В целом о подозрении сообщили 10 лицам.

Как информировали в НАБУ, среди подозреваемых:

экс-депутат КГС, руководитель преступной организации;

заместитель председателя КГГА;

председатель и член постоянной комиссии КГС по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, действующие депутаты КГС;

первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;

четверо других лиц.

По данным следствия, участники преступной организации находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем подавали в горсовет заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Депутаты КГС и должностные лица КГГА, часть из которых входила в преступную организацию, а некоторые находились под ее влиянием, обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали неправомерную выгоду в виде средств и объектов недвижимости, сообщили следователи.

В НАБУ отмечают, что руководитель преступной организации имел значительное влияние на процессы внутри КГС и КГГА.

8 февраля Судебно-юридическая газета со ссылкой на пресс-службу ВАКС информировала, что Высший антикоррупционный суд определил меры пресечения для 7 человек, задержанных по делу о незаконном распределении земли в Киеве. Срок действия мер пресечения - до 6 апреля, и не дольше чем продлится досудебное расследование.

Так, избраны меры пресечения:

депутату Киевсовета, члену постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Елене Марченко - содержание под стражей с альтернативой залога 50 млн грн;

депутату Киевсовета, председателю земельной комиссии КГС Михаилу Терентьеву - арест с возможностью внесения залога 19,98 млн грн;

заместителю председателя КГГА Петру Оленичу - содержание под стражей с залогом 15 млн грн;

другие подозреваемые - меры пресечения с залогами 8 млн грн, 7 млн грн и 4,5 млн грн.

Еще один подозреваемый получил личное обязательство.

Вас также могут заинтересовать новости: