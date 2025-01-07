Организатору грозит до восьми лет лишения свободы.

В Харькове задержали мужчину, который придумал необычную схему избежания мобилизации. 46-летний житель области предлагал мужчинам выехать за границу под видом спортсменов.

Как сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции, мужчина предложил украинцу призывного возраста за 5500 долларов оформить военно-учетные документы и обеспечить ему членство в Украинской федерации каратэ:

"Организатор схемы уверял, что имеет надежные связи для влияния на должностных лиц ТЦК и спортивной организации".

Он отправил забрать аванс бывшего милиционера, который выступил в этом деле посредником. Правоохранители задержали его во время получения четырех тысяч долларов. Вскоре объявили о подозрении и самому организатору (по части 3 статьи 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

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Другие схемы выезда из Украины

Весной прошлого года сообщалось о группе перевозчиков, которые "принимали на работу" мужчин, которые платили за выезд из страны, а затем вносили их данные в систему "Шлях".

А в Одессе женщина организовывала фиктивные браки для женщин с инвалидностью и мужчин призывного возраста. Ее услуги стоили около 4500 долларов.

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