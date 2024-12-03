В метрополитене не подтверждали эту информацию.

На Оболонско-Теремковской линии киевского метро снова заметили воду. Соответствующее видео опубликовали в сети.

Киевские Telegram-каналы пишут, что пассажиры сняли на видео "реку", возникшую между рельсами на станции "Демеевская". Отметим, что в Коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" не комментировали ролик, а также не сообщали о подтоплении.

Напомним, что часть синей ветки метро длительное время была закрыта из-за разгерметизации тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Ее открыли только этой осенью.

Видео дня

Авария в метро Киева

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года движение поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" остановили. Это объяснили подтоплением, которое возникло в результате разгерметизации тоннеля и появления трещин в стенах.

Впоследствии между станциями "Демеевская" и "Теремки" запустили челночное движение поездов. Ремонтные работы продолжались до 11 сентября этого года, полноценное движение по этой ветке восстановили на следующий день.

Полиция сообщила о подозрении исполняющему обязанности начальника предприятия и начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий. Их обвиняют в служебной халатности.

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