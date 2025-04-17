Мужчина, являясь уроженцем Украины, приехал к родственникам накануне российского вторжения и застрял.

Действующий депутат одного из районных советов в России уже три года работает удаленно, физически находясь в Украине. Он через видеосвязь участвует в заседаниях райсовета и проводит такие же "встречи" с населением, сообщает российский телеграм-канал "База".

Как выяснило издание, житель поселка Новая Чара Каларского района Забайкальского края РФ Михаил Носик стал депутатом Совета Каларского муниципального округа (по сути местный совет Каларского района) в 2020 году. Незадолго до полномасштабного российского вторжения он приехал в Украину на своей машине, чтобы пройти лечение в онкодиспансере. По его собственным словам, это был более доступный вариант, чем летать на лечение из Новой Чары в столицу Забайкалья город Чита (между ними около 600 км).

Когда началось полномасштабное вторжение, Носик не смог выехать из Украины, объяснив это тем, что у него нет украинских документов. Почему он не смог выехать по российским документам, например, в Молдову и в частности в Приднестровье, не поясняется.

Видео дня

По словам Носика, он несколько раз обращался в российский МИД и вышел на российское посольство в Турции, но там ему посоветовали лишь заключить фиктивный брак. Зачем – не уточняется.

В итоге российский гражданин Носик продолжил работать районным депутатом в Забайкальском крае в удалённом режиме — по видеосвязи. Мужчина утверждает, что никаких денег за свою работу не получал, хотя трудился "не хуже других депутатов". По данным "Базы", на самом деле он все же получал деньги от своего райсовета, но мизерные — около 2-3 тысяч рублей (1-1,5 тысячи гривен) в месяц.

"В марте 2022 года Носика сдали родственники и к нему приехали украинские силовики — забрали 800 евро, 50–80 тысяч рублей и документы на машину. Откупиться удалось за две бутылки коньяка. После этого Носик сменил место жительства и теперь живёт в Днепре", – пишет "База".

В самой России на ситуацию с Носиком обратили внимание только в январе 2025 года. Комиссия по этике при Каларском райсовете рекомендовала досрочно прекратить полномочия депутата, однако большинство депутатов проголосовали против и Носик пока остается депутатом.

Глава Каларского райсовета Аркадий Громов в комментарии местным СМИ уточнил, что Носик приехал в Украину, где он когда-то родился и где у него остались родственники, всего "за сутки" до вторжения.

"Просто ему не повезло, что он родился на Украине и решил туда съездить", — сказал Громов.

Однако забайкальские СМИ пишут, что на самом деле Носик находится в Украине с 2021 года. Зарплату он действительно не получает, а живет на пенсию в 27 тысяч рублей (13,6 тысяч гривен).

Также известно, что Носик избрался депутатом по партийному списку ЛДПР. Срок его полномочий истекает в декабре 2025 года.

Другие новости о России

Как писал УНИАН, Верховный суд России снял статус террористической организации с "Талибана" и отменил запрет на въезд в страну представителей этой группировки, которая стала фактической властью в Афганистане. Статус террористов российское государство присвоило талибам в 2003 году на волне дружбы с США, однако в последние годы талибы стали друзьями российского режима, а США – врагом.

Также мы рассказывали, что Кремль "отжал" американскую компанию, работавшую на российском рынке, и теперь хочет использовать ее для обеспечения российской армии. Это может навредить потеплению отношений Москвы и Вашингтона, начавшемуся с приходом Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: