Ограничения коснуться бизнеса, который использует в рекламе неправильные слова.

Российская Государственная дума утвердила в первом чтении законопроект, запрещающий использование иностранных слов в публичной сфере. Об этом сообщает The Moscow Times.

Ограничения коснутся рекламы, СМИ, торговли, сферы услуг и строительства. В частности использование иностранных слов будет запрещено в вывесках, этикетках, названиях жилых комплексов и населенных пунктов.

"Магазины больше не смогут оформлять витрины, используя надписи coffee (кофе), sale (распродажа), open (открыто) и проч", – отмечает издание.

Видео дня

При этом российские депутаты все же предусмотрели ряд "послаблений". Так, предпринимателям разрешат дублировать информацию на иностранных языках, но только в качестве "точного" перевода с русского. Также закон пока не касается уже существующих наименований.

Необходимость такого закона депутаты объяснили стремлением "защитить" русский язык от "англицизмов". Так, в пояснительной записке к документу сказано, в России наблюдается "агрессивное активное использование" иностранных слов коммерческой сфере, что якобы противоречит политике Путина.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, жители российского приграничья боятся российских же солдат. Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват телефонного разговора, в котором жители Брянской области обсуждают опасного российского дезертира.

Также мы рассказывали, что в России во время обыска по делу о поддержке ВСУ выпрыгнул из окна проукраинский певец. Его гибель россияне назвали самоубийством.

Вас также могут заинтересовать новости: