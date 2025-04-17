Россия уже несколько лет сотрудничает с талибами.

Верховный суд России отменил запрет на въезд в страну правящей в Афганистане группировки "Талибан". Более двух десятилетий назад ее признали террористической организацией, сообщает Associated Press.

Отмечается, что "Талибан" был внесен в российский список террористических организаций в 2003 году. После этого в РФ любые контакты с талибами стали наказуемыми.

Тем не менее делегации организации "Талибан" посещали различные форумы, которые проводила РФ. В агентстве подчеркнули, что так Москва стремилась позиционировать себя в качестве регионального посредника.

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Журналисты напомнили, что в 2024 году в России приняли закон, согласно которому официальный статус террористической организации может быть приостановлен судом. Более того, в последнее время российские чиновники все чаще призывали восстановить связи с талибами, чтобы якобы "помочь стабилизировать обстановку в Афганистане". Ранее Казахстан и Кыргызстан также исключили "Талибан" из своих списков террористических организаций.

Аналитик по Южной Азии Майкл Кугельман в разговоре с журналистами заявил, что решение России не является новаторским. Он добавил, что многие страны мира не признали "Талибан" террористической организацией.

По словам аналитика, для РФ это послужит мерой укрепления доверия и проложит путь к более активному взаимодействию с Афганистаном. Также Москва сможет лучше защищать свои интересы в стране.

В агентстве напомнили, что в августе 2021 года талибы захватили власть в Афганистане. Вскоре они начали вводить ограничения в отношении женщин и маленьких девочек. В частности, женщинам запретили работать на большинстве рабочих мест, а у девочек больше нет возможности получить образование после шестого класса школы.

Кроме того, талибы вернулись к строгому толкованию исламских законов. Они вернули публичные казни, за что их изолировали на публичной арене, подчеркнули журналисты.

"Талибан" - другие новости

Ранее Международный уголовный суд запросил ордер на арест верховного лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи "Исламского Эмирата Афганистана" Абдула Хакима Хаккани. Главный прокурор МУС отметил, что талибы преследовали, в частности, афганских девочек и женщин.

Кроме того, верховный лидер Талибана издал указ о запрете строительства окон в жилых домах, которые выходят на места, где присутствуют афганские женщины. В уже имеющихся зданиях окна приказали заблокировать, чтобы не иметь обзора на соседских женщин.

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