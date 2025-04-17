Агентство пишет, что ситуация вокруг этой компании может осложнить диалог между Москвой и Вашингтоном относительно войны в Украине.

Москва хочет использовать конфискованную американскую компанию для поставки провианта своей армии, пишет Reuters со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении агенства.

Кремль планирует взять под государственный контроль захваченную американскую компанию "Главпродукт". Это может осложнить диалог между Москвой и Вашингтоном по войне в Украине.

Согласно источникам агентства, "Главпродукт", - производитель консервов - пока является единственной американской компанией, которая полностью перешла под контроль государства. Ее новое руководство объясняет "национализацию" потребностью в "обеспечении стабильного производства, в том числе для будущих поставок Росгвардии и Министерству обороны".

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Активы компании были изъяты у предпринимателя Леонида Смирнова из Лос-Анджелеса. Арбитражный суд Москвы заморозил активы "Главпродукта" 12 марта по иску Генпрокуратуры, которая обвиняет Смирнова в незаконном выводе 1,38 млрд рублей. Предприниматель отвергает обвинения, заявляя о "рейдерском захвате".

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что судьба компании будет частью разговора о перезагрузке отношений США и России.

Кто получает выгоду

Как отмечается в письме, просмотренном Reuters, новый руководитель "Главпродукта" был назначен по рекомендации компании "Дружба народов", которая ранее уже обеспечивала Росгвардию. Ее право собственности засекречено, однако "Коммерсант" связывает ее с агрохолдингом "Агрокомплекс им.

"Агрокомплекс" и "Дружба народов" имеют общие доменные адреса и, по аудиторским данным за 2025 год, принадлежат Александру Ткачеву - бывшему министру сельского хозяйства РФ, лицу под санкциями ЕС с 2014 года.

Что предшествовало

На фоне затяжной войны и повышенного спроса на военные ресурсы, Москва постепенно национализирует иностранные активы. Известно, что под аналогичную схему попали и другие компании, в частности Carlsberg и Fortum.

Согласно источникам, "Главпродукт" ранее не имел контрактов с армией. Однако новые планы Кремля свидетельствуют о стратегическом переориентировании активов на военные нужды.

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