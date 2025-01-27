Бывшего чиновника оштрафовали, а также отдали ему авто.

Бывшему главе Броварской райгосадминистрации Владимиру Майбоженко, который в апреле 2024 года навеселе совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, суд огласил приговор, сообщает Brovarymedia.

В приговоре, который 27 января объявила судья Броварского суда Татьяна Василенко, говорится о том, что Майбоженко должен 34 000 грн штрафа. Также его на три года лишили прав управлять автомобилем.

Кроме того, экс-чиновник должен оплатить 31 432 грн на судебные экспертизы и другие судебные издержки.

Видео дня

Также суд решил вернуть Майбоженко автомобиль марки Volvo, который хранился на штрафплощадке.

Что известно об аварии с участием Майбоженко

Как сообщал ранее УИНАН, 26 апреля 2024 года в Броварах пьяный глава райадминистрации наехал на пешеходов. Согласно распространенному в сети видео, водитель был пьян - алкотестер показал результат в 2,31 промилле. Вскоре в Киевской областной государственной администрации заявили, что его уволят с должности.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Броварской РГА после пьяного ДТП, а Шевченковский районный суд города Киева взял подозреваемого под стражу.

Однако в сентябре Броварской горрайонный суд освободил из-под стражи Майбоженко. Отмечалось, что во время судебного заседания подозреваемый свою вину в содеянном признал и отметил, что компенсировал средства на лечение двум из четырех пострадавших.

Вас также могут заинтересовать новости: