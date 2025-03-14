Полиция продолжает разыскивать подозреваемого.

Правоохранители обнародовали фото подозреваемого в убийстве общественного деятеля Демьяна Ганула, которое совершено сегодня в центре Одессы.

На кадрах, которые обнародовали в региональном главке Нацполиции, мужчина в темной одежде передвигается по улице.

"Внимание! Полиция устанавливает местонахождение мужчины, причастного к совершению умышленного убийства одесского общественного деятеля. Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении мужчины с фото, просим сообщить в полицию по номерам телефонов: (380) 732555126; (380) 949498364 или на спецлинию "102", - говорится в заявлении.

Видео дня

Убийство Демьяна Ганула - что известно

Напомним, 14 марта, в центре Одессы застрелили известного проукраинского активиста Демьяна Ганула. Это произошло в Приморском районе города около 10:30. Стрелок с места преступления скрылся, пострадавший погиб. По словам очевидцев, потерпевший убегал, а в него в него было сделано два выстрела.

Министр внутренних дел Игорь Клименко, заявил, что в Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с председателем Нацполиции Иваном Выговским. По словам министра, есть конкретные зацепки, оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Дополнительно он отметил, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму не соответствует действительности.

По факту убийства полиция начала уголовное производство. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: