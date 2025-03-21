Среди нападавших было три девушки и один парень.

Группа подростков цинично поиздевалась над парнем с инвалидностью и выложила видео в социальной сети. Инцидент произошел на днях в Трускавце на Львовщине.

Так, в сети появилось видео, на котором четверка подростков - три девушки и один парень - дергали и били юношу, а также стягивали с него штаны. Пока потерпевший пытался вырваться и звал на помощь, нападавшие выкрикивали оскорбления в его адрес.

Сегодня Львовская областная прокуратура сообщила, что пострадавший имеет инвалидность. А нападающими были местные жители, из которых трое являются малолетними (то есть им не исполнилось 14 лет), а одна девушка является несовершеннолетней (то есть в возрасте от 14 до 18 лет).

Видео дня

"Действуя умышленно, с исключительным цинизмом, с целью издевательства над человеком, который находится в беспомощном состоянии, желая самоутвердиться за счет его публичного унижения, демонстрируя свое физическое превосходство, фигуранты публично насмехались и били парня, при этом фиксируя свою противоправную деятельность на мобильный телефон", - говорится в заявлении прокуратуры.

Так, 14-летней девушке, которая достигла возраста уголовной ответственности, сообщено о подозрении в совершении хулиганства (ч. 1 ст. 296 УК Украины). Эта статья предусматривает несколько вариантов наказания - денежный штраф, шестимесячный арест или ограничение свободы (не заключение) до 5 лет. Однако из этого перечня только штраф применяется к несовершеннолетним.

В прокуратуре уточнили, что сейчас также решается вопрос о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении других участников конфликта, которые не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

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