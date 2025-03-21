Теперь 14-летняя под домашним арестом и ей "светит" до 10 лет лишения свободы.

Россияне завербовали 14-летнюю девушку в Тернополе для подрыва автомобиля возле помещения полиции, шантажируя ее откровенными фото.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что враг "заметил" девушку, когда она искала быстрые заработки в Telegram-каналах. "Чтобы привлечь ее к сотрудничеству, рашисты "взломали" ее телефон. Они шантажировали девушку и угрожали "слить" откровенные фото несовершеннолетней в интернет", - отмечают в СБУ.

Видео дня

В сообщении сказано, что школьница согласилась работать на врага и по инструкциям оккупантов изготовила самодельное взрывное устройство (СВУ). Позже она спрятала его в рюкзак и оставила под автомобилем, который был припаркован рядом с админзданием полиции.

"В этот момент российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать СВУ, чтобы убить свою агентку и максимальное количество граждан, проходивших рядом", - отмечают в СБУ.

Правоохранители своевременно обнаружили и нейтрализовали взрывчатку, задокументировали подрывную деятельность РФ и задержали исполнительницу преступления.

Девушке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт). Сейчас она находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что еще известно о действиях врага на территории страны

Как сообщал УНИАН, вечером 11 марта этого года российская спецслужба взорвала двух собственных агентов, которые переносили самодельное взрывное устройство (СВУ) в районе железнодорожного вокзала.

Как установило расследование, пособниками врага оказались двое местных несовершеннолетних 15 и 17 лет, которых РФ завербовала через телеграмм-каналы по поиску "легких денег" и втянула в преступную деятельность.

В результате происшествия 17-летний злоумышленник погиб на месте, а его 15-летний сообщник госпитализирован с тяжелыми ранениями. Несовершеннолетние учились в колледжах и дружили.

Вас также могут заинтересовать новости: