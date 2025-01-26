В издевательствах участвовали 14-летняя девушка, 12-летний и 13-летний парни.

На Николаевщине подростки жестоко избили беспомощного мужчину и сняли издевательства на видео. Об этом сообщили в региональном главке Национальной полиции.

Говорится, что происшествие произошло в Вознесенском районе региона. В частности, во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором парни и девушка жестоко избивают мужчину руками и ногами. Полицейские установили потерпевшего - это 50-летний житель указанного района. В издевательствах участвовали трое несовершеннолетних: 14-летняя девушка и 12-летний парень, которые наносили телесные повреждения мужчине, а также 13-летний парень, который снимал избиение на камеру телефона.

Сейчас следователи Вознесенского районного управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины - по факту умышленного нанесения телесных повреждений средней тяжести. Такое преступление наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Видео дня

Правоохранители уверяют, что устанавливают все обстоятельства происшествия и мотивы содеянного. Расследование продолжается.

На видео, которое публикуют в соцсетях, видно, что события происходят в помещении, как пишут местные СМИ, в доме потерпевшего. На "ролике", который сделали сами несовершеннолетние, видно как мужчину, лежащего на полу, жестоко бьют, льют ему на голову из бутылки какую-то жидкость. При этом подростки нецензурно выражаются, оскорбляют мужчину и угрозами заставляют его сесть. Когда тот с трудом меняет положение (садится), подростки снова бьют беспомощного человека и тот падает на пол. Слышно, как кто-то из несовершеннолетних говорит:

"Давай снимай, завтра в школе покажем...", "Здесь лужи крови будут..." . При этом все время злоумышленники весело смеются. Исходя из их реплик, имя одного из соучастников - Сергей.

По некоторым данным, потерпевший является человеком с инвалидностью, или имеет алкогольную зависимость. Также говорится, что подростки отобрали у него деньги.

Факты жестокости подростков

Как писал УНИАН, полиция объявила подозрение главному фигуранту инцидента, который произошел в Белой Церкви. Отмечается, что в местном парке несовершеннолетние издевались над 12-летней девочкой и требовали с нее деньги.

Позже стало известно, что в Белой Церкви подозреваемого в преступлении юношу взяли под стражу. По данным Нацполиции, на время досудебного расследования несовершеннолетний два месяца будет находиться под стражей без возможности внесения залога.

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