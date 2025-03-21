Злоумышленники зарабатывали около 400 тыс гривен в месяц, заставляя граждан работать на стройках по 11 часов подряд.

Правоохранители Киева задержали преступную группировку, которая действовала под видом "реабилитационного центра" и удерживала в трудовой эксплуатации более 30 граждан.

Как сообщила столичная полиция, 45-летний организатор псевдоучреждения и двое его сообщников подыскивали на местных железнодорожных вокзалах мужчин и женщин, находящихся в затруднительном положении, и предлагали им устройство в "реабилитационном центре", обещая жилье, питание, а также лечение от алко- и наркозависимости.

В дальнейшем злоумышленники привозили потерпевших в арендованный частный дом в одном из поселков Киевской области, где держали их в антисанитарных условиях без телефонов и документов.

Мужчин каждый день заставляли работать на строительных площадках по 11 часов подряд, а женщин - обслуживать дом и готовить еду для удерживаемых из просроченных продуктов. В случае попытки побега над потерпевшими совершали физическое и психологическое насилие, отмечает полиция.

Установлено, что никаких средств за выполненную работу потерпевшие не получали, зато злоумышленники зарабатывали на их труде около 400 тыс гривен в месяц. Всего правоохранители освободили из трудовой эксплуатации 31-го гражданина, среди которых 6 женщин и 25 мужчин в возрасте от 21 до 60 лет, а во время обысков изъяли "черновые" записи, оружие и 5 автомобилей.

Следователи, под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры, сообщили всем участникам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины - торговля людьми, совершенная по предварительному сговору группой лиц, а суд избрал им меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12-ти лет с конфискацией имущества.

Другие недавние резонансные дела

Застройщика Анатолия Войцеховского, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева и сбежал за границу, экстрадировали в Украину. По данным КГГА, от афер Войцеховского пострадали более 10 тыс инвесторов в столице. Фигурант имел 63 подконтрольных компании. Они начали строительство более 40 жилых комплексов. Часто это было на самовольно занятых участках и без полного пакета разрешительной документации по ценам на 30-40% ниже рыночных. Значительное количество зданий его фирмы так и не достроили, в эксплуатацию ввели лишь несколько.

Обманутые инвесторы до сих пор не могут зарегистрировать право собственности на эти квартиры и подключиться по постоянной схеме к коммунальным сетям. Большинство домов так и остались подключенными по временным схемам, а значит - жители имеют постоянные перебои с электричеством и водоснабжением и платят за это по большим промышленным тарифам. В некоторых многоэтажках вынуждены отапливать жилье дровами.

По фактам незаконных действий следователи полиции открыли десятки уголовных производств и дважды задерживали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В обоих случаях суд избирал ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Эти залоги он оплатил и сбежал за границу. С тех пор прошло 5 лет.

Застройщик был объявлен в международный розыск и его нашли в Испании.

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