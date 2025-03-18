В результате нападения есть один раненый.

Полиция Киевской области разыскивает лиц, которые устроили стрельбу в одном из торгово-развлекательных центров в Белой Церкви.

Как отмечается в сообщении на сайте Главного управления Национальной полиции в Киевской области, сообщение о том, что в спортивный клуб в ТРЦ зашли неизвестные и открыли стрельбу, поступило в полицию в 11:04.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и медики.

Видео дня

"Предварительно известно, что группа неизвестных ворвалась в помещение спортклуба, совершила несколько выстрелов из оружия и скрылась. В результате происшествия ранен посетитель зала, его госпитализировали", - сообщили в полиции.

Отмечается, что это событие было зарегистрировано в Белоцерковском районном управлении полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.

"Полицейские разыскивают нападавших и опрашивают очевидцев преступления", - говорится в сообщении.

Другие инциденты в Украине

Как сообщал УНИАН, 14 марта в центре Одессы был застрелен известный активист Демьян Ганул. В тот же день подозреваемого в убийстве задержали в Одессе. Им оказался 46-летний дезертир.

Сообщалось, что прорабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии о заказном характере убийства, а также "российского следа".

16 марта военнослужащего Сергея Шалаева, который подозревается в убийстве Ганула, на два месяца отправили в СИЗО без права на внесение залога.

Вас также могут заинтересовать новости: