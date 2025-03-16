Мужчине грозит пожизненное заключение.

Военнослужащего Сергея Шалаева, который подозревается в убийстве активиста Демьяна Ганула, на 2 месяца отправили в СИЗО без права на внесение залога.

Как передает корреспондент УНИАН, меру пресечения назначил Киевский районный суд Одессы. Часть заседания проходила в закрытом режиме, в целях безопасности в суд фигуранта доставили в каске и бронежилете.

В региональном главке Национальной полиции уточнили, что суд удовлетворил ходатайство следователей - фигуранту назначена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Видео дня

Подозреваемый - 46-летний военнослужащий из Киевской области, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - в умышленном убийстве, совершенном по заказу, и ч. 1 ст. 263 УКУ - в незаконном ношении, хранении, приобретении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

"Сегодня, 16 марта, Киевский районный суд города Одессы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

Как сообщил журналистам заместитель руководителя Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Руслан Веремчук, подозреваемый во время судебного заседания признал свою вину, он считается исполнителем убийства. По словам представителя прокуратуры, сейчас следствие разыскивает заказчика убийства и других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

По некоторым данным, Шалаев якобы имел психоневрологические заболевания и даже проходил лечение в психиатрическом медучреждении, также имел алкогольную зависимость.

Убийство активиста Демьяна Ганула

Как сообщал УНИАН, 14 марта в центре Одессы был застрелен известный активист Демьян Ганул. Министр внутренних дел Игорь Клименко, заявил, что в Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с председателем Нацполиции Иваном Выговским.

В тот же день подозреваемого в убийстве задержали в Одессе. Им оказался 46-летний дезертир, прорабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа".

В 28 отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода, где служил фигурант дела, сообщили, что это - старший лейтенант Шалаев Сергей Сергеевич, который был переведен 13 июля 2024 года из воинской части А0139 в роту запаса. С момента перевода военнослужащий все время находился в больнице и ни разу не привлекался в район выполнения боевых задач. Он не прибыл из отпуска к месту прохождения службы и считается в СЗЧ с 22 февраля года.

Вас также могут заинтересовать новости: