В Ивано-Франковской области семья отравилась грибами, среди них и дети

В Ивано-Франковской области семья отравилась грибами, среди которых двое детей.

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Как сообщили УНИАН в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, в больницу доставлены четверо человек из одной семьи из села Долгая Калушская Калушского района, которые заболели после употребления грибов: двое родителей и двое детей в возрасте 9 и 12 лет.

Пострадавшие находятся в отделении реанимации Калушской центральной районной больницы. Состояние пострадавших - средней тяжести.