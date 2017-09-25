В Ивано-Франковской области семья отравилась грибами, среди них и дети
11:55, 25 сентября 2017Новости регионов
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Пострадавшие находятся в отделении реанимации Калушской центральной районной больницы.
Состояние пострадавших - средней тяжести / Фото: УНИАН
В Ивано-Франковской области семья отравилась грибами, среди которых двое детей.
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Как сообщили УНИАН в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, в больницу доставлены четверо человек из одной семьи из села Долгая Калушская Калушского района, которые заболели после употребления грибов: двое родителей и двое детей в возрасте 9 и 12 лет.
Пострадавшие находятся в отделении реанимации Калушской центральной районной больницы. Состояние пострадавших - средней тяжести.
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