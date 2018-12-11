В Одессе из-за осложнения от кори умер годовалый ребенок

По данным медиков, смерть ребенка наступила в результате коревой пневмонии.

В Одессе из-за осложнений от кори умер годовалый ребенок.

Как сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Одесского городского совета, сегодня в Одесской городской инфекционной больнице умер мальчик, 2017 года рождения.

«Ребенок – житель Одессы, 1 год 3 месяца, смерть наступила в результате коревой пневмонии. На момент поступления в больницу имелась информация о предварительном контакте с больным корью», - сообщили в департаменте.

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Отмечается, что ранее ребенок заболел бронхитом, из-за чего проходил лечение в другом лечебном учреждении (в Суворовском районе Одессы), где у него был контакт с больным корью. Затем его направили в инфекционную клиническую больницу, где диагностировали двухстороннее воспаление легких.

По данным представителя департамента, в результате заражения вирусом кори у мальчика началась повторная пневмония, приведшая к смерти.

Отмечается, что ребенок не проходил плановую вакцинацию.