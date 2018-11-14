На Львовщине зафиксирована вспышка кори

На Львовщине по сравнению с другими областями зафиксирована наибольшая численность больных корью. Двое детей в этом году умерли от осложнений кори.

Более 200 человек с диагнозом корь по состоянию на 14 ноября находятся на лечении в областной больнице. С начала года корью заболели 6300 человек. Из них около 70% были вакцинированные, 11% приняли одну дозу вакцины против кори.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На Львовщине по сравнению с другими областями зафиксирована наибольшая численность больных корью. Двое детей в этом году умерли от осложнений кори.

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По словам руководителя Департамента здравоохранения во Львовской области Ирины Микичак, сейчас наблюдается очередная вспышка кори.

«По сравнению с прошлой неделей, в разы выросла заболеваемость корью. Еженедельно регистрируем 500 больных. Единственным методом профилактики от кори является вакцинация. Мы обеспечены европейской вакциной во Львовской области больше, чем на 100%. Сегодня у нас в резерве более 40 000 вакцин. То есть все, кто нуждается в вакцинации, моментально ее получают во всех учреждениях здравоохранения», - отметила Ирина Микичак.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине закрыли четыре школы из-за вспышки кори.