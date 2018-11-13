На Львовщине закрыли четыре школы из-за вспышки кори (видео)

Несколькими неделями ранее на Буковине корью заболели 45 учеников одной школы и беременная учительница.

На Львовщине из-за вспышки инфекции закрыли четыре школы. Читайте такжеНа Закарпатье вот коры умер 12-летний мальчик - родители обратились в полицию В общем вспышки кори зарегистрировали в 10 школах области, говорится в сюжете ТСН. Среди заболевших корью преобладают именно дети, сообщила главный эпидемиолог Львовщины Наталья Тимко. Как сообщал УНИАН, во Львовской области заболеваемость корью продолжает расти. За прошедшую неделю это вирусное заболевание диагностировали у 489 жителей области (на предыдущей неделе – 299).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter