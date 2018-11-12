На Львовщине за неделю корью заболели почти 500 человек

В больницу госпитализировали 323 больных, среди которых 235 детей.

На Львовщине заболеваемость корью и в дальнейшем продолжает расти. За прошедшую неделю это вирусное заболевание диагностировали у 489 жителей области (на предыдущей неделе – 299).

Среди больных 373 ребенка и 116 взрослых. 323 больных госпитализированы в больницы, среди которых 235 детей, сообщила ZAXID.NET врач-эпидемиолог львовского областного лабораторного центра Любомира Бойко.

На прошлой неделе на Львовщине зарегистрировано 10 вспышек кори среди школьников, из них пять в Львове – ОСШ №40, 74, 48, 32 и 78. В районах области – в школах в ОСШ №11 в Стебнике, Турке, с. Блажев Самборского района, пгт Ивано-Франково Яворивского района, с. Солонка Пустомытовского района.

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По словам Любомиры Бойко, обучение пока приостановлено в ЗСМ №74, что в пгт Рудное, ОСШ № 1 в с. Зымна Вода Пустомытовского района и в с. Блажев Самборского района.

По состоянию на 9 ноября, как сообщил Олег Когут, заместитель директора львовского областного лабораторного центра, на Львовщине корью заболели почти 8 тыс. жителей области, в прошлом году на весь год – 92. В Украине с начала года корью заболело уже более 36 тыс. граждан.