На Харьковщине ребенок умер в утробе матери: врач якобы требовал денег за роды

Без денег медик отказывался выполнять свои обязанности, говорят родственники роженицы.

На Харьковщине роженица три дня пролежала в больнице, куда ее доставили со схватками, а врачи отказывались стимулировать роды. Родственники говорят, что с них требовали денег за такую услугу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Несколько секунд жуткого видео – все, что останется у Веры на память о ее внуке. Мальчика утром родила ее невестка уже мертвого. Для Марины и ее мужа это была первая, очень ожидаемая беременность. "Они очень ждали ребенка, беременность протекала хорошо, Маринка была веселая. Они даже имя придумали – знали, что будет мальчик", - говорит подруга Анастасия.

Родственники роженицы рассказывают, что схватки у Марины начались три дня назад, как раз в определенный врачами срок. Она вызвала скорую, роженицу доставили в роддом, но заведующий отделением решил, что рожать ей рано. "10-го наблюдали ее, 11-го у нее уже роды, а они ничего не делают. Она уже просит: сделайте мне капельницу, чтобы я рожала. А он говорит: у меня по скорой никто не рожает", - рассказала свекровь роженицы Вера Иваненко.

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Трое суток роженица мучилась от невыносимой боли, но полноценные роды так и не начинались. За их стимуляцию заведующий якобы требовал деньги. "Восемь с половиной. Она просила: сделайте мне капельницу, я уже готова. Нет, говорит, не готова, лежи и жди", - утверждает родственница. "11-го числа уже отошла пробка. И этот человек, заведующий отделением, был на дежурстве. В эти сутки она говорила: очень болит. Это, говорит, еще ничего, еще дальше будет. А потом обезболивающее сделали ей, она просила", - говорит муж роженицы Валерий Иваненко.

Сегодня ночью сердце ребенка остановилось в утробе матери. Но и после этого женщина ждала больше шести часов, чтобы мертвого ребенка достали. "Я уже когда прибежала и кипиш подняла, тогда они начали ей вызвать роды", - утверждает свекровь. Сам врач объяснять, почему не стимулировал роды, отказывается. "Все было нормально. Я не хочу отвечать на ваши вопросы", - говорит он. Возмущенный отец мертвого ребенка упрекает медика болью жены, отказом стимулировать роды и словами о том, что "по скорой не принимаю". Врач уходит и хлопает дверью, ничего не говоря.

Не помня себя от горя и отчаяния родственники вызвали в больницу полицию, но и с правоохранителями медик говорить отказался. "Врач отказался давать показания. Изъята история болезни, в дальнейшем будет назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза", - рассказал начальник следственного отдела Дергачевского ОП ГУНП в Харьковской области Эдуард Кравецкий.

Родственники роженицы уже где-то узнали, что на смене заведующего отделением и раньше умирали дети. "Не один случай. Роженица умерла, умерла с ребенком. Не спасли", - говорит свекровь. Подтвердить или опровергнуть эту информацию могли бы в администрации больницы, но этот кабинет закрыт. Отказались от комментариев и в департаменте здравоохранения. В полиции уже открыли уголовное производство. Родственники погибшего малыша надеются, что после трагедии врача по крайней мере уволят.