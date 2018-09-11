На Житомирщине будут судить врачей, по вине которых во время родов умерла женщина и младенец

В апреле 2017 года в Коростышеве в больнице во время родов умерла 37-летняя женщина, а также её ребенок. Муж обвинил медиков в смерти жены и ребенка.

В Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и её ребенок.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области, 7 сентября обвинительный акт по этому делу направлены в суд.

Трагическое событие произошло в апреле 2017 года в Коростышеве. По словам 38-летнего мужа, который вечером 6 апреля 2017 года привез жену в родильное отделение, около 21.00 он вышел из больницы и на тот момент с женщиной всё было хорошо. Утром он узнал о смерти жены.

Досудебное расследование по этому факту проводилось по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

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Следователями проведен ряд действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе были назначены комплексные экспертизы профессионализма действий медиков. Такие исследования долговременные, но они дают возможность получить ответы на многие принципиальные для расследования вопросы.

По заключению экспертизы, врачи, проводившие осмотр роженицы, неправильно определили ее состояние и не отнесли женщину к категории беременных с риском разрыва матки во время родов. Именно это стало причиной ее смерти. Нерожденный ребенок умер от внутриутробной асфиксии.

Досудебное расследование проводилось под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры. На данный момент о подозрении уведомлены два работника медицинского учреждения.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2017 года в Коростышеве в больнице во время родов скончалась 37-летняя женщина и ее младенец. Мужчина обвинил врачей в смерти жены и ребенка.