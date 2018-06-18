В госпиталь Киева прибыл борт с тяжелоранеными бойцами (фото)

Также волонтер опубликовала фото раненых украинских военных в госпитале.

В Киеве в военный клинический госпиталь прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами.

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Об этом сообщила волонтер военного госпиталя Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Есть тяжелые воины в реанимацию, остальные по отделениям с пулевыми и осколочными ранениями", - говорится в сообщении.

Ранее из Днепра во Львов специальным бортом доставили 11-х раненых военнослужащих ВСУ.