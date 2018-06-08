Шестеро бойцов не встают: из Днепра во Львов спецбортом доставили 11 раненых военных (видео)

Во Львове раненых встретили медики военного госпиталя.

Из Днепра во Львов специальным бортом доставили 11-х раненых военнослужащих ВСУ.

Двое пациентов сейчас в тяжелом состоянии, шестеро – не встают с кроватей. Впрочем, медики уверяют – угрозы их жизни нет. Другие воины – с травмами различной степени тяжести, передает 5 канал.

Читайте также"Как передовая". больница на Днепропетровщине после избиения медика просит о круглосуточной охране

Во Львове раненых встретили медики военного госпиталя, в котором и будет проходить дальнейшее лечение и реабилитация.

"Наверное, 90% людей – это выходцы из восточных регионов Украины: Днепропетровщина, Херсонщина, Николаевщина. После того, как их осмотрят наши врачи, назначат курс лечения и реабилитации, мы уже сможем говорить, сколько времени военные будут находиться в нашем военном госпитале и что нужно для их лечения", – отметил руководитель западного медиа-центра Министерства обороны Александр Поронюк.

Ранее в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова скончался военнослужащий, спасший во время артобстрела на Донбассе свою дочь.