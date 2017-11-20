Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что 50% товарооборота Украины будет приходиться на страны Евросоюза.

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Об этом он сообщил во время выступления на церемонии памяти погибших Героев Революции достоинства и бойцов АТО сегодня в Днепре.

«За 10 месяцев текущего года наш украинский экспорт в Евросоюз по сравнению с предыдущим, 2016 годом, вырос на 30%, на треть за год... Доля Европейского Союза во внешней торговле Украины достигла уже почти 43%, стремительно приближаясь к 50%», - заявил он, добавив, что «50% всего товарооборота Украины будет приходиться именно на Евросоюз».

Как сообщал УНИАН 1 сентября Соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу в полном объеме.

25 октября Кабмин одобрил план мероприятий по выполнению Соглашения. В частности, принят ряд решений, которые создадут условия для своевременного и качественного выполнения Соглашения.

Соглашение об ассоциации является основным инструментом для более тесного сближения Украины и ЕС: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей. Экономическая часть соглашения, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения своих торговых отношений и экономического развития. Ведь она открывает новые рынки для Украины, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС к ключевым секторам украинской экономики.