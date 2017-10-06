Доля ЕС в объеме украинского экспорта составила 35%

Украина за первые восемь месяцев текущего года экспортировала в Европейский Союз сельскохозяйственной продукции на 3,6 миллиарда долларов, таким образом доля этого рынка в структуре украинского аграрного экспорта составила 35,2%.

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Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на замглавы ведомства по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву, украинские предприятия в январе-августе 2017 года увеличили экспорт сельхозпродукции в ЕС на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Страны ЕС занимают второе место в региональной структуре нашего аграрного экспорта. Наш экспорт на европейский рынок увеличился на 37,3%, или на 988 миллионов долларов, за отчетный период и составил 3,6 миллиарда долларов", - приводятся в сообщении слова Трофимцевой.

По информации пресс-службы, за первые восемь месяцев текущего года Украина увеличила поставки в ЕС растительного масла (на 19,7% по сравнению с январем-августом 2016 года - до 1,01 миллиарда долларов), мяса птицы (в 1,8 раз – до 80,3 миллиона долларов), маргариновой продукции (в 8,4 раза – до 21,8 миллиона долларов). Также спросом на европейском рынке пользуются украинские изделия из зерна и хлебных злаков (62,1 миллиона долларов), продуктов переработки овощей и фруктов (26,6 миллиона долларов), соки (24,4 миллиона долларов).

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, украинские сельхозпроизводители в прошлом году поставили на рынки Европейского Союза аграрную продукцию на сумму 4,242 миллиарда долларов, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Таким образом, рынок ЕС в 2016 году занял 27,5% в общей структуре аграрного экспорта. В то же время, доля стран Азии составляла 45,9% (7,099 миллиарда долларов), Африки – 15,7% (2,424 миллиарда долларов), СНГ – 7,7% (1,185 миллиарда долларов) и США – 0,3% (44,9 миллиона долларов).