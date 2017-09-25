Право на экспорт продуктов питания в ЕС имеют более 60 украинских предприятий - торгпред

По состоянию на конец сентября этого года, 63 украинских компании получили разрешения на экспорт продуктов питания в Европейский Союз, причем 29 из них получили разрешения после начала частичного применения норм Соглашения об ассоциации в 2015 году.

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Об этом в интервью УНИАН сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"У нас уже 63 украинских предприятия, которые получили разрешения на экспорт продуктов питания. При этом 29 предприятий получили право экспорта уже после начала частичного действия соглашения о свободной торговле с ЕС", - сказала Микольская.

По словам торгпреда, бизнесом были получены разрешения на экспорт мяса птицы и мясных продуктов (9 компаний), молочных продуктов (19 компаний), рыбной продукции (23 компании), яйц (3 компании), лягушачьих лапок и улиток (5 компаний) и другой пищевой продукции (4 компании).

Также Микольская отметила, что украинские экспортеры все больше ориентируются на европейский рынок.

"У нас уже 140 предприятий получили в ЕС статус уполномоченного экспортера. Это те предприятия, которые экспортируют уже больше одного года, имеют историю отношений с европейскими партнерами. Все эти цифры свидетельствуют о том, что рынок ЕС не является лишь какой-то евроинтеграционной целью государства, а действительно является рынком в фокусе для украинского бизнеса. Все больше и больше украинских предприятий уже не с теоретической заинтересованностью смотрят на соглашение о свободной торговле с ЕС. Бизнес начинает открывать для себя новые возможности", - подчеркнула торгпред.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июле 2017 года увеличила экспорт в Европейский Союз на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,5 миллиарда долларов. ЕС занимает 40% в структуре украинского экспорта.

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