Украина и ЕС хотят провести инвестиционную конференцию в Брюсселе - Порошенко

Украина и Европейский Союз планируют провести большую инвестиционную конференцию в начале 2018 года, заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по результатам встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Киеве в рамках Саммита Украина-ЕС.

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"Мы поручили проработать возможность проведения в Брюсселе мощной инвестиционной конференции по Украине в начале 2018 года", - сказал президент.

По словам главы государства, привлечение европейских инвестиций является важнейшим фактором достижения Украиной стабильного экономического роста.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ожидает, что приток прямых иностранных инвестиций по итогам текущего года составит 4,5 миллиарда долларов против 3,8 миллиарда долларов, привлеченных в 2016 году.

Правительство прогнозирует экономический рост в 2017 году на уровне 1,8%, в 2018 году - 3%, в 2019 году - 3,6%, а в 2020 году - 4%.