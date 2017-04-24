Германия является топ-рынком в фокусе экспортной стратегии Украины - торгпред

Германия является топ-рынком в фокусе экспортной стратегии Украины на следующие 5 лет, сообщила торговый представитель Наталья Микольская на своей странице в Twitter.

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«Германия является топ-рынком в фокусе экспортной стратегии Украины, в 2016 году украинский экспорт (в Германию - УНИАН) составил 1,4 млрд долл.», - сообщила Микольская.

При этом торгпред подчеркнула, что Украина презентует свою экспортную стратегию немецким предпринимателям на бизнес-форуме, который проходит сегодня в Гамбурге.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития в конце марта презентовало проект экспортной стратегии Украины. Экспортная стратегия разработана на 5 лет и предусматривает выполнение 56 первоочередных задач по развитию экспорта. В разработке стратегии принимали участие более 40 государственных и негосударственных институций.

В частности, документ определяет 75 стран мира, с которыми Украина в нынешних экономических, логистических и юридических обстоятельствах торгует недостаточно - на 6,5 млрд долл. в год.

По данным Госстата, экспорт товаров из Украины в январе 2017 года к январю 2016 года вырос на 48,1% – до 3,026 млрд долл., импорт – на 32,4%, до 3,112 млрд долл.