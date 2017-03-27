Благородные украинские жеребцы покоряют мир (видео)

Красивые, сильные и благородные украинские жеребцы покоряют Европу и мир. Все они выращены украинцами на Жашковском конном заводе.

Как говорится в сюжете проекта «Роби бізнес» на телеканале «2+2», предприятие работает более 20 лет.

Порода лошадей – немецкие вестфальцы. Генетический материал для оплодотворения собирают искусственно в специальной комнате. Его расфасовывают, замораживают и могут сохранять в течение тысяч лет.

Собранный материал продают в Германию, Польшу, Францию Нидерланды, сейчас готовится экспорт в США.

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Кроме продажи генетического материала, на ферме занимаются разведением лошадей. За год рождается около 50 породистых скакунов. После достижения двухлетнего возраста их начинают тренировать. Нескольких лучших лошадей везут на лицензирование в Германию.

Ежегодно проводят аукционы и в самом комплексе. Для жеребцов стартовая цена одинаковая – 6000 евро. Частые гости здесь и всемирно известные люди. В частности, лошадь для своей жены приобрел немецкий футболист Томас Мюллер.

Сегодня лошадей с украинскими корнями можно найти по всему миру, в том числе – и среди призеров престижных соревнований.

Подробнее об успехах украинского конного бизнеса – смотрите в сюжете.