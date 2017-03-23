ЕБРР предоставил $15 миллионов кредита украинскому производителю томатной пасты для строительства завода
Кампания Agrofusion планирует финансировать строительство третьего завода по переработке томатов, который сможет производить примерно 34 тыс. тонн томатной пасты.
Один из ключевых кредиторов корпоративного сектора украинской экономики - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил одному из крупнейших в Украине производителей томатной пасты – группе компаний Agrofusion кредит в размере 15 млн долл. для строительства нового завода.
Об этом сообщил ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на своей странице в соцсети Facebook.
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«ЕБРР предоставил кредит на сумму 15 млн. долл. группе «Агрофьюжн» - крупнейшему производителю и экспортеру томатной пасты в Украине. «Агрофьюжн» планирует финансировать строительство третьего завода по переработке томатов, который сможет производить примерно 34 тыс. тонн томатной пасты», - написал он.
Согласно сообщению, запуск нового завода позволит компании лучше удовлетворять растущий спрос на органические продукты питания, как в Украине, так и за ее пределами.
Усов добавил, что компания Agrofusion также получит грант в размере 700 тыс. долл., который будет направлен на внедрение новой системы капельного орошения и обеспечит целевое использование воды с ежегодной экономией до 1,2 млн куб. м. Средства также смогут быть использованы для более эффективного внесения удобрений в почву и сокращения выбросов углекислого газа до 3,7 тыс. тонн в год. Также будет существенно уменьшено количество отходов пластика, которые образуются в производственном цикле.
Как сообщал УНИАН, 10 марта Европейский инвестиционный банк одобрил выделение средств на запуск новой линии по переработке томатов и производству томатной пасты в Украине. Однако сумма кредита и название компании, которая получит средства, в сообщении банка не указывались.
В конце мая прошлого года Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) также заявляла о намерении выделить 10 млн долл. агрохолдингу Agrofusion для финансирования оборотного капитала.
Группа компаний Agrofusion – один из крупнейших производителей томатной пасты в Украине. Производит томатную пасту ТМ «Инагро».
Компания владеет двумя заводами – «Южный» в Херсонской области и «Северный» в Николаевской области. Общая производственная мощность заводов – 300 тыс. тонн в сезон. Холдинг обрабатывает 12 тыс. га земель.