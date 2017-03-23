ЕБРР предоставил $15 миллионов кредита украинскому производителю томатной пасты для строительства завода

Один из ключевых кредиторов корпоративного сектора украинской экономики - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил одному из крупнейших в Украине производителей томатной пасты – группе компаний Agrofusion кредит в размере 15 млн долл. для строительства нового завода.

Об этом сообщил ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на своей странице в соцсети Facebook.

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«ЕБРР предоставил кредит на сумму 15 млн. долл. группе «Агрофьюжн» - крупнейшему производителю и экспортеру томатной пасты в Украине. «Агрофьюжн» планирует финансировать строительство третьего завода по переработке томатов, который сможет производить примерно 34 тыс. тонн томатной пасты», - написал он.

Согласно сообщению, запуск нового завода позволит компании лучше удовлетворять растущий спрос на органические продукты питания, как в Украине, так и за ее пределами.

Усов добавил, что компания Agrofusion также получит грант в размере 700 тыс. долл., который будет направлен на внедрение новой системы капельного орошения и обеспечит целевое использование воды с ежегодной экономией до 1,2 млн куб. м. Средства также смогут быть использованы для более эффективного внесения удобрений в почву и сокращения выбросов углекислого газа до 3,7 тыс. тонн в год. Также будет существенно уменьшено количество отходов пластика, которые образуются в производственном цикле.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Европейский инвестиционный банк одобрил выделение средств на запуск новой линии по переработке томатов и производству томатной пасты в Украине. Однако сумма кредита и название компании, которая получит средства, в сообщении банка не указывались.

В конце мая прошлого года Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) также заявляла о намерении выделить 10 млн долл. агрохолдингу Agrofusion для финансирования оборотного капитала.

Группа компаний Agrofusion – один из крупнейших производителей томатной пасты в Украине. Производит томатную пасту ТМ «Инагро».

Компания владеет двумя заводами – «Южный» в Херсонской области и «Северный» в Николаевской области. Общая производственная мощность заводов – 300 тыс. тонн в сезон. Холдинг обрабатывает 12 тыс. га земель.