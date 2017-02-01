В Минэкономики призвали ВР принять законопроекты по защите прав интеллектуальной собственности

Об этом в ходе круглого стола в УНИАН сказала директор департамента развития инноваций и интеллектуальной собственности Минэкономразвития Украины Елена Минич.

«С апреля прошлого года мы очень активно начали продвигать реформы в сфере интеллектуальной собственности. Была принята концепция реформы, а в августе - необходимые постановления, которые регламентировали план проведения реформы, - сказала Минич. - Вместе с тем, за весь год профильный комитет парламента наши законопроекты не вынес на рассмотрение».

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Минич сообщила, что речь идет о минимум трех законопроектах, направленных на улучшение процедур поставки интеллектуального продукта, о системе контроля голографических марок, а также о приведении норм авторского права в Украине к нормам Соглашения об Ассоциации с ЕС. Кроме того, в январе в парламент были направлены еще несколько законопроектов, в том числе об урегулировании норм в области промышленной собственности.

Как сообщал УНИАН, на текущий момент сфера защиты прав собственности в Украине остается одной из проблемных. В частности, в начале мая 2016 года офис Торгового представительства США в обнародованном ежегодном отчете относительно уровня защищенности прав интеллектуальной собственности в мире Special 301 Report отметил недостаточный уровень защиты прав интеллектуальной собственности в Украине. Украина, как и в 2015 году, оказалась в группе из 11 стран в так называемом списке Priority Watch List (Приоритетный список наблюдения). Странам этой группы рекомендуется принять активные меры для улучшения уровня защиты в сфере прав интеллектуальной собственности. Помимо Украины, в эту группу вошли Китай, Аргентина, Чили, Россия и другие страны.